Vantul puternic care a batut in aceasta dupa-amiaza, odata cu precipitațiile cazute, a rupt mai multe crengi ale unei salcii care se afla in zona garajelor, in Micro 1. Crengile rupte au blocat...

- In Braila, furtuna violenta a durat 10-15 minute. A cazut grindina, iar vantul a suflat cu foarte mare putere.Din primele informatii, probleme sunt la Lacul Sarat si in municipiul Braila. In oras, vantul a doborat zeci de copaci, iar unii au cazut peste masini.La ora transmiterii știrii, situatia este…

- Autoritatile din Braila si Galati intervin, miercuri seara, pentru a indeparta efectele furtunilor, fiind inregistrate zeci de apeluri la 112. Oamenii reclama copaci cazuti pe masini, pe carosabil sau pe cabluri, dar si inundarea unor strazi, potrivit news.ro. In Braila, furtuna violenta a…

- Vântul și grindina au rasturnat balizele de pe drum și au mutat containerele pentru gunoi. O plimbare prin oraș acum e ca o cursa cu obstacole, în special pentru ca zeci de copaci au cazut în mijlocul drumului. În…

Comuna Iara s-a aflat joi sub un Cod Roșu de fenomene meteo extreme, oamenii au primit și pe telefon mesaje RO ALERT, de inundații.

Mai mulți copii s-au balacit, in aceste zile toride, in fantana din centrul municipiului Campia Turzii, situata in Parcul Central.

O cititoare TurdaNews solicita administrației locale din Campia Turzii montarea coșurilor de gunoi in tot orașul, nu doar pe zona centrala.

- Pompierii argeșeni au intervenit marți pentru degajarea a doi copaci cazuți in localitațile Topoloveni și Parvu Roșu. In Topoloveni, copacul cazut a variat 4 autoturisme dintr-o parcare. Din fericire, nu au fost victime. La Parvu Roșu, copacul a cazut pe carosabil, transmite ISU Argeș. CITESTE SI Rauri…