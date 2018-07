Stiri pe aceeasi tema

- Se circula foarte greu in Turda in aceste momente, in special in zona Pieței Romane, dar și pe strada 22 Decembrie. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Eckerle Automotive din Cluj-Napoca organizeaza interviu miercuri, 25 iulie ora 11.00 la sediul Centrului de Consiliere pentru Ocuparea Fortei de Munca Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- ”Am cumparat ieri banane și m-am inspaimantat cand am vazut ca toate erau pline de viermi! Noroc ca am observat eu și nu au luat copii sa le manance, direct, cum fac de fiecare data!”, este mesajul transmis de o cititoare care a descoperit viermișorii in bananele cumparate. Read More...

- In zona strazii 22 Decembrie 1989, la ieșirea din Turda spre Alba Iulia, la intersecția cu drumul care merge spre Mihai Viteazu a aparut un sens giratoriu... invizibil! Spunem invizibil pentru ca deși exista presemnalizarile unui sens giratoriu și indicatoarele de ”cedeaza trecerea”, la intersecția…

- Ambuteiaje infernale si nervi intinsi la maxim pe strada Alexei Sciusev din centrul orasului. Asta dupa ce Primaria Capitalei a decis sa inchida o portiune din strada Bucuresti pentru efectuarea unor lucrari pe reteaua de canalizare.

- Un cititor din Campia Turzii reclama faptul ca dupa doi ani de mandat, actuala administrație se ”lauda” cu ”10 parcari și 500 de metri de strada”, ignorand intregul oraș, in detrimentul zonei centrale. El da și doua exemple, respectiv ”celebra” groapa din curba de pe strada Aurel Vlaicu și groapa din…

- Un motociclist in varsta de 28 de ani a fost accidentat pe strada Moților, joi, 10 mai, in jurul orei 11:15. In urma accidentului, barbatul a fost proiectat pe asfalt, iar martorii au sunat la 112. Din primele informatii se pare ca acesta circula spre Manaștur cand a pierdut controlul asupra motocicletei,…

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza:Pe strada Muncești intersecție cu Gradina Botanica, este inregistrat accident rutier, se circula cu dificultate.Serviciul abilitat a fost informat, in scurt timp autovehiculele, vor fi inlaturate.