- Un numar de 30 de pacienti cu COVID-19, asimptomatici, internati in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) „Sf. Pantelimon” Focsani urmeaza sa fie transferati in Spitalul Municipal Ramnicu Sarat, potrivit unei dispozitii a Centrului National de Conducere si Coordonare a Interventiei din cadrul MAI. „In…

- Sase angajati ai Societatii de Transport Bucuresti au fost depistati pozitiv la testul cu Covid-19. Dintre acestia, unul este deja vindecat si se afla in izolare, informeaza STB printr-un...

- Pana astazi, 16 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 7.707 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Angajații sunt cea mai valoroasa resursa a unei companii. HS Timber Group pune sanatatea și securitatea angajaților și a comunitaților in care activeaza pe primul loc, mai ales in aceste vremuri dificile. In ciuda masurilor exhaustive care au fost luate pentru protejarea angajaților și a familiilor…

- O cititoare ne-a sesizat faptul ca lucrarile de pe strada Ion Moldovan au generat o situație neplacuta pentru locuitori: trotuarul va fi prea inalt, in raport cu gardurile construite. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- “Austria, Polonia, Republica Moldova, Italia, precum și alte țari au luat masuri drastice pentru combaterea raspandirii Covid-19 și au anunțat sistarea temporara a activitații centrelor comerciale.In Romania, mall-urile sunt inca deschise, insa magazinele sunt goale (vanzari de 10% fața de perioada…

- Ministerul Justitiei centralizeaza angajatii care pot sa lucreze de acasa pentru a limita raspandirea coronavirusului. Masura face parte dintr-un plan care cuprinde identificarea activitaților care... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Banca Centrala Europeana a cerut majoritatii celor 3.700 de angajati ai sai de la Frankfurt sa efectueze luni o zi de telemunca, pentru ca institutia sa poata sa isi testeze capacitatea de reactie in cazul agravarii crizei legate de epidemia de coronavirus, a declarat duminica un purtator de cuvant…