Autobuze supraaglomerate la „orele de varf" nu mai mira pe nimeni, doar ca acum suntem intr-o situație speciala, pandemia nu s-a terminat iar autoritațile impun reguli care nu pot fi respectate!

Un turdean trage un semnal de alarma cu privire la lucrarile executate pe strada Castanilor, mai exact la faptul ca ele au fost stopate iar drumul acum este un adevarat dezastru.

O cititoare semnaleaza faptul ca pe aleea de la blocul F5 din Turda nu exista niciun bec pentru iluminat public, iar noaptea este o bezna totala.

Un cititor ne-a trimis o inregistrare video, realizata in cursul acestei dimineți in trafic, pe drumul Turda - Campia Turzii, in care un șofer face o depașire riscanta, in curba și a ratat de puțin o...

Un cititor reclama faptul ca facturile companiei de salubritate Prival Ecologic SA, care opereaza la Turda, nu au opțiunea de plata online. Plata se poate face la singura casierie, care este situata...

Transurb Dej transporta oamenii la gramada, fara nicio regula de distanțare sociala in mijloacele de transport in comun. Compania de transport a Primariei Dej este cea care ii transporta așa pe pensionari.Oamenii se deplasau din Viile Dejului spre Dej, pentru a se aproviziona, dar condițiile erau…

O turdeanca a semnalat faptul ca in zona centrala a municipiului Turda au inceput sa apara țigani care merg la cerșit din poarta-n poarta. Probabil, fenomenul are o amploare mai mare, fiind existent...

Dupa ce au ajuns „celebri" in presa locala și naționala pentru cheful cu boxe uriașe facut in strada in plin pandemie, locuitorii de pe Margaretelor recidiveaza.