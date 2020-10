Stiri pe aceeasi tema

- Noi probleme pe DJ 150, dintre municipiul Campia Turzii și comuna Viișoara, mai exact la podul de peste raul Arieș, acolo unde un participant la trafic care face zilnic naveta intre cele doua... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- O mamica ingrijorata ne-a contactat pentru a-și exprima nemulțumirea cu privire la faptul ca autoritațile „ascund” cazurile de coronavirus din școli, fapt care duce la o stare de tensiune amplificata... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Peste 262.000 de bistrițeni sunt așteptați astazi la cele peste 300 de urne organizate la nivelul județului Bistrița-Nasaud. Cei care vor sa voteze astazi vor fi nevoiți nu doar sa infrunte vremea rea, ci sa se conformeze și unor reguli de igiena și distanțare sociala. Cați bistrițeni au votat pana…

- Protectie sociala – Nu exista slabi sau puternici, exista comunitatea care ajuta si evolueaza impreuna. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Școala din satul Vadu Pașii reabilitata recent, cu 1 milion de euro, a primit luni in banci, aproape 400 de elevi, in condiții speciale de distanțare sociala. Parinții nu au avut voie sa intre in incinta școlii sau in salile de clase, iar cei mici au fost intampinați cu maști, dezinfectanți pentru maini…

- Imagini cu sute de oameni care au petrecut pana dimineața, in plina pandemie, fara a respecta regulile de distanțare sociala sau a purta maști, au ieșit la suprafața pe internet.Este vorba despre o petrecere care a avut loc, sambata, la un local cunoscut din Iași. Manelistul Tzanca Uraganu a postat…

- Imaginile cu zeci de oameni care stau la gramada, majoritatea dintre ei fara maști de protecție, devin o obișnuința și pentru Bucovina. Duminica, in pasul Ciumarna, zona cunoscuta mai mult drept Palma dupa monumentul ridicat acolo de constructorii drumului Sucevița – Vatra Moldoviței – ...

- Tot mai mulți turdeni sunt revoltați de modul cum unii concetațeni ințeleg normele de protecție sanitara.Tot mai mulți turdeni sunt revoltați de modul cum unii concetațeni ințeleg normele de... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!