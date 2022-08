Stiri pe aceeasi tema

- 40 de persoane au participat la turul ghidat de Mircea Munteanu si Ana Horhat, proiectanți ai Parcului Est, care urmeaza sa fie cel mai amplu spațiu public verde din municipiul Cluj-Napoca, a anuntat pe Facebook activistul civic clujean Adrian Dohot

- Direcția Generala de Poliție Locala a intensificat acțiunile vizand ridicarea de pe domeniul public a vehiculelor fara stapan sau abandonate, in conformitate cu prevederile Legii 421/2002. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat duminica pe pagina sa de Facebook ca primaria a castigat, in instanta, in fata unui club caruia i-a fost suspendata activitatea deoarece nu functional legal, astfel ca acest club trebuie sa achite suma de 250.000 de lei, bani obtinuti pe perioada…

- Societatea DDD INSECTO SRL informeaza populația municipiului Turda despre operațiunile de deparazitare spatii verzi și arbori de pe domeniul public al municipiului Turda. Primaria Turda efectueaza in perioada 21.07.2022 – 28.07.2022 operațiunea de deparazitare spații verzi și arbori pe domeniul public…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a anuntat luni ca a emis dispozitii de demolare a garajelor aflate pe Calea Victoriei, la doi pasi de Guvernul Romaniei, iar echipele ADP le-au pus in aplicare. Ea mai afirma ca in locul acestor garaje vor construi parcari de resedinta si vor amenaja noi spatii…

- Premierul Nicolae Ciuca a explicat ca se va adopta o Ordonanța de Urgența, care va aloca un miliard de euro catre primarii și IMM-uri pentru a trece pe energie verde. Ciuca a explicat ca primarii pot investi acești bani in școli, spitale, iluminat public sau alte instituții. https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fwatch%2F%3Fv%3D296024396049311…

- Primarul municipiului Constanta, Vergil Chitac a anuntat pe pagina sa de Facebook ca va fi modernizat Parcul de la Casa de Cultura si va fi crescuta suprafata spatiului verde din Constanta. "Facem cum am promis: crestem suprafetele de spatiu verde din Constanta si le aducem pe cele existente la standardele…

- Utilizarea pajiștilor aflate in domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor se va putea face numai de catre crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice care au animale inscrise in Registrul National al Exploatațiilor (RNE) și/sau in Sistemul de identificare și inregistrare a ecvideelor…