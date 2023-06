O cititoare TurdaNews ieșita la plimbare cu copilul in carucior in zona Parcului Central, atrage atenția administrației locale la trotuarele din Turda. Pietonii sunt forțați de lucrari sa circule printre mașini, iar o clipa de neatenție ar putea fi fatala. „Cand se fac trotuarele in turda pana in loveste masina pe vreun om nu repara [...] Articolul Știrea Cititorului: Cand se fac trotuarele in Turda? apare prima data in TurdaNews .