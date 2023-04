Știrea Cititorului: Așa arată parcul de pe strada Aviatorilor! Astazi, un cititor TurdaNews ne-a sesizat modul in care arata parcul de pe strada Aviatorilor, chiar in spatele complexului. Mai exact, iarba din jurul locului de joaca a crescut foarte tare, iar copiii, mai ales cei mici, nu mai pot trece prin aceasta zona, deoarece se impiedica. „As vrea sa semnalez starea in care se [...] Articolul Știrea Cititorului: Așa arata parcul de pe strada Aviatorilor! apare prima data in TurdaNews . Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

Sursa articol si foto: turdanews.net

