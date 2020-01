Stiri pe aceeasi tema

- Patru accidente rutiere s-au creat in perimetrul strazilor Vadul lui Voda și Nicolae Milescu Spatarul din Capitala. Potrivit martorilor, se circula greu pe ambele sensuri ale strazilor și s-a format ambuteiaj.Știrea in curs de actualizare...

- Accidentul s-a produs vineri, dupa-amiaza, pe bulevardul Grigore Vieru din Capitala. Un taximetru a lovit o femeie, in timp ce aceasta traversa strada pe o trecere de pietoni. Deocamdata, nu se stie care e stare victimei. Stirea se actualizeaza.

- Omul a ajuns pe patul de spital cu numeroase afecțiuni: pneumonie, cangrena și febra de peste 41 de grade. Citeste si A MURIT in timpul MECIULUI. Suporterii sunt SOCATI Medicii au ajuns la concluzia ca barbatul a fost infectat cu Capnocytophaga canimorsus, o bacterie care este transmisa…

- Tu le-ai vazut? Aceste doua clipuri fac inconjurul lumii in ulimele zile și nasc multe controverse. Un american a facut publice imagini in care casa ii este bantuita, in timp ce un chinez a filmat „peștele cu chip de om”.

- Ca sa reuseasca asa ceva, unii jucatori de talie mondiala au nevoie de efecte speciale! Tocmai de aceea, ramai cu gura cascata, cand vezi ce poate Amir Mohammad, un baietel iranian de doar zece ani.

- UPDATESalvatorii spun ca mașina peste care a cazut macaraua se afla in mers. Știrea inițiala Brațul unei macarale s-a prabușit, sambata, peste o mașina in care se aflau patru persoane, pe strada Matei Millo, din Capitala. Pompierii intervin pentru a salva un barbat care a ramas…

- Heidi Klum, supermodelul german in varsta de 46 de ani, a ales anul acesta, la petrecerea de Halloween data de ea in New York City, un costum care nu avea cum sa nu atraga toate privirile, scrie Daily Mail. Petrecerile de Halloween organizate de Heidi Klum sunt deja consacrate in lumea celebritaților,…

- Simona Halep a devenit o sportiva recunoscuta la nivel mondial pentru performanțele sale in tenis. In ciuda succesului sau și a faptului ca Halep a castigat din tenis peste 35 de milioane de dolari, țara sa natala ar fi tratat-o rau susține unul dintre antrenorii Simonei.