Stiri pe aceeasi tema

- Este vestea șoc a zilei! Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf divorțeaza, dupa o frumoasa casnicie de 15 ani. Nimeni nu se aștepta la acest final, mai ales ca cei doi și-au reinnoit juramintele in urma cu doua saptamani. Acum, intrebarea care sta pe buzele tuturor este legata de averea pe care cei…

- Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf au serbat ieri ”nunta de cristal”. Imbracați la patru ace, in ținute elegante, de peste 10.000 euro, ei și-au reinnoit juramintele, dupa 15 ani, la biserica din Snagov. Printre invitații la petrecere s-a numarat și Toni, soțul mamei ei, cu care Anamaria are o…

- Mare petrecere mare astazi pentru Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf. Cei doi și-au rennoit juraminte și chiar in aceste momente va prezentam imagini exclusive de la evenimentul important din viața lor. Invitații au incins ringul de dans.

- Multa lume s-a intrebat daca Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf sunt in pragul divorțului. In timp ce zvonurile au curs, cei doi au decis sa nu bage in seama gurile rele. Chiar astazi impresara a spulberat orice speculație despre desparțire, demonstrand ca ea și partenerul ei sunt mai apropiați…

- Bomba in showbiz-ul romanesc! Liviu Guța divorțeaza pentru a doua oara. Artistul și inca soția lui au pus punct relației dupa o casnicie de doar 1 an și trei luni. Cantarețul a facut mai multe declarații uluitoare, spunand, printre altele, ca Roxana nu l-ar mai fi lasat sa-și vada copiii. Dupa aceasta…

- Recent, actrița Doinița Oancea (37 de ani) a dezvaluit ca ea și logodnicul ei, Adrian Calin, s-au desparțit. Au format un cuplu timp de 5 ani și erau logodiți din vara anului 2019. „S-a intamplat la Roma, de ziua mea. Nu ma așteptam sa se intample atunci. Nu imi venea sa cred. O sa ne și casatorim la…

- Laurențiu Reghecampf bifeaza inca o noua reușita! Celebrul antrenor de fotbal a dat din nou lovitura. Anamaria Prodan cu siguranța e extrem de mandra de ceea ce a facut acesta. Laurențiu Reghecampf da din nou lovitura Nou motiv de sarbatoare in familia lui Laurențiu Reghecampf, dupa ce acesta a semnat…