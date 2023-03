ȘTIRE FALSĂ pe subiectul înființării unei baze militare SUA în Delta Dunării Semnalam o știre falsa care acrediteaza, fara niciun fundament real, ideea ca guvernele Romaniei și SUA ar fi incheiat un acord secret cu privire la construirea unei baze militare in Delta Dunarii. O astfel de ințelegere nu a fost luata in discuție niciodata. Aceasta incercare de manipulare a opiniei și percepției publice se aliniaza narativelor alarmiste și panicarde raspandite cu o frecvența crescuta in ultima vreme in spațiul public romanesc de surse afiliate propagandei pro-ruse, in contextul situației generate de razboiul de agresiune declanșat de Federația Rusa impotriva Ucrainei și posibilele… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

