Știre actualizată. Primăria Piatra-Neamț asigură 5 locații pentru mutarea Școlilor 5 și 8 pe perioada reabilitării Actualizare: Ambele proiecte au trecut cu 17 voturi pentru și 2 abțineri, din cei 19 consilieri locali prezenți la ședința de la ora 16. Intre marii absenți remarcam chiar pe sefa Inspectoratului Școlar Neamț, Florentina Luca-Moise. Ședința extraordinara a avut 5 proiecte și a durat 7 minute. Știre actualizata: Mai este foarte puțin timp pana la predarea cladirilor școlilor 5 și 8 din Piatra-Neamț pentru inceperea lucrarilor de reabilitare – la 13 februarie și respectiv 15 februarie, motiv pentru care Consiliul Local Piatra-Neamț este convocat in ședința extraordinara astazi, 7 februarie. Sunt… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

- Mai este foarte puțin timp pana la predarea cladirilor școlilor 5 și 8 din Piatra-Neamț pentru inceperea lucrarilor de reabilitare – la 13 februarie și respectiv 15 februarie, motiv pentru care Consiliul Local Piatra-Neamț este convocat in ședința extraordinara astazi, 7 februarie. Sunt doua proiecte…

