Actualizare: Pe portalul Curții de Apel Bacau a aparut, in aceasta dupa-amiaza, soluția instanței: ”Admite cererea. Dispune suspendarea executarii Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. II/2059 din 27.11.2019 pana la solutionarea actiunii in fond. Obliga paratul sa plateasca reclamantului 1.000 lei cheltuieli de judecata. Cu recurs in 5 zile de la comunicare. Calea de atac se depune la Curtea de Apel Bacau. Pronuntata in sedinta publica din 5 iunie 2020”. Conform legii, suspendare unui act administrativ este executorie de drept. Recursul nu prea mai conteaza in asemenea condiții, insa partea…