Deputatul PNL Olt, Gigel Stirbu, a declarat, miercuri, ca sportivii si artistii trebuie sa primeasca in continuare renta viagera si a calificat drept "razbunare" faptul ca parlamentarul PSD Adrian Solomon a depus un amendament la proiectul de lege referitor la eliminarea pensiilor speciale pentru a fi eliminata respectiva suma de bani. Stirbu a precizat, potrivit unui comunicat remis AGERPRES, ca, in situatia in care respectivul amendament va trece de plenul Camerei Deputatilor, va solicita Guvernului sa faca demersurile necesare astfel incat artistii si sportivii sa nu aiba de suferit, iar modificarile…