Stingeţi lanterna de tot! Politehnica Iasi are un culoar perfect pentru a iesi din subsolul clasamentului Ligii I de fotbal. Dupa ce in runda precedenta a intalnit modesta formatie Concordia Chiajna, de care a trecut la scor, 3-0, maine, in etapa a VIII-a, Poli se lupta cu o grupare si mai tacuta din punct de vedere fotbalistic, FC Voluntari. Gazdele, care s-au salvat in extremis de la retrogradare in vara, dupa un baraj castigat la penaltiuri in fata echipei de liga sec (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

