Stingerea unui incendiu la un depozit de furaje, prima misiune a pompierilor buzoieni din acest an,

- Incendiu de amploare in Afumați, langa București. O hala plina cu materiale plastice a luat foc in timpul nopții și totul s-a transformat in scrum pe o suprafața de 4000 de mp patrați. Pompierii au intervenit cu 25 de autospeciale.

- Un incendiu puternic a izbucnit vineri dimineața la un depozit din localitatea Afumati, judetul Ilfov, anunța ISU București-Ilfov. „Intervenim in aceste momente pentru stingerea unui incendiu in localitatea Afumați, județul Ilfov. Peste 150 de pompieri cu 25 de autospeciale de stingere, patru autoscari,…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Somcuta Mare au fost solicitati in cursul noptii de joi, 28 noiembrie, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje in localitatea Miresu Mare. In sprijinul pompierilor somcuteni au venit si pompierii baimareni impreuna cu pompierii civili…

- Unul din zece pacienti care ajung la spital are nevoie de sange sau de produse derivate din sange, indica statisticile. Aceleasi statistici spun ca numarul donatorilor se mentine mult mai mic in comparatie cu necesarul. In aceste conditii, Centrul de Transfuzii Buzau organizeaza campanii de colectare…

- Pompierii buzoieni au intervenit, luni, in comuna Vadu Pasii, pentru salvarea unei batrane care a cazut intr-o fantana. Din pacate, femeia de 80 de ani nu a raspuns manevrelor de resuscitare efectuate de cadrele medicale.

- Un incendiu puternic a izbucnit in aceasta dupa-amiaza in localitatea Capușu Mic. Intervenția pompierilor a durat peste trei ore. Trei autospeciale pentru stins incendii, din Gilau și Florești, alaturi de o autospeciala a serviciului voluntar pentru situații de urgența din Capușul Mare și un echipaj…

- Un incendiu a cuprins marti dupa-amiaza locuinta unui barbat din satul Cozanesti al comunei Dorna Arini. Focul a fost observat de proprietarul casei, care a dat alarma, nora acestuia fiind cea care a sunat la 112 inainte de ora 18.00, pentru a solicita interventia pompierilor.La fata locului au ...

- La 12 zile de la depunerea petiției online ,,Spune NU TAIERII PENSIILOR Și SALARIILOR!”, inițiata de Partidul Social Democrat și de Viorica Dancila, s-au strans sub 6.500 de semnaturi in favoarea ei, pe site-ul petitieonline.com. Pentru comparație, petiția pentru interzicerea defrișarilor are peste…