Sting va concerta în martie la Cluj-Napoca alături de Joe Sumner, fiul său Muzicianul englez Sting va concerta in martie 2022 la Cluj-Napoca alaturi de basistul Joe Sumner, fiul sau. The Cherrytree Music Company, Live Nation, Emagic si Backstage Production au anuntat ca Sting va sustine un concert special „My Songs” in Cluj-Napoca, la sala polivalenta BT Arena, pe 15 martie 2022, incepand cu ora 19.00. Biletele vor fi puse in vanzare pe 12 noiembrie, ora 11:00, pe sting.iabilet.ro. Concertul „My Songs” al lui Sting este un spectacol exuberant si dinamic, in care sunt interpretate cele mai cunoscute cantece ale sale, scrise de-a lungul carierei in care a castigat 17 premii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

