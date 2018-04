Regina Elisabeta a II-a si-a sarbatorit sambata cea de-a 92-a aniversare si a asistat in cursul serii la un concert organizat in onoarea sa, care a reunit mai multe vedete, printre care Sting, Shaggy, Tom Jones si Kylie Minogue, la prestigioasa Royal Albert Hall din Londra, informeaza AFP. Asa cum a cerut traditia, ziua de nastere a Majestatii Sale a fost salutata cu 41 de salve de tun in Hyde Park si cu 62 in Turnul Londrei, in timp ce, la momentul schimbarii garzii de la castelul Windsor, o fanfara militara a cantat "La multi ani". Seara, la finalul concertului, regina a urcat pe scena, in timp…