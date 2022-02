Sting şi-a vîndut catalogul muzical Cintaretul britanic Sting si-a vindut intregul catalog muzical, incluzind repertoriul sau cu The Police, unei ramuri a Universal Music, a anuntat joi aceasta din urma Desi Universal Music Publishing Group (UMPG) nu a dezvaluit termenii financiari ai acordului in declaratia sa, suma vehiculata s-ar ridica la aproximativ 250 de milioane de dolari, potrivit estimarilor facute de mass-media america Citeste articolul mai departe pe noi.md…

