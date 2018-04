Regina Elisabeta a II-a isi sarbatoreste sambata cea de a 92-a aniversare si ar urma sa asiste in cursul serii la un concert in onoarea sa la care vor participa staruri ale muzicii pop precum Sting, Shaggy, Tom Jones si Kylie Minogue, relateaza AFP. Asa cum este traditia, aniversarea Maiestatii sale a fost salutata cu 41 de salve de tun in Hyde Park si 62 la Turnul Londrei, in timp ce, la momentul schimbarii garzii de la castelul Windsor, o fanfara militara a cantat "La multi ani". Nascuta la 21 aprilie 1926 si regina din 1952, decana monarhilor are obiceiul de a-si serba aniversarea in doi timpi:…