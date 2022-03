STING a lansat proiectul Russians (Chitara/Cello Version), a carui profit va fi donate catre www.helpukraine.center

Stiri pe aceeasi tema

- La Guvern are loc o ședința pentru gestionarea situației generate de agresiunea militara rusa din Ucraina, urmata de o ședința de Guvern in care ar putea fi adoptat proiectul de lege pentru instituirea starii de criza.Executivul a lucrat la un proiect de lege in aceste zile, proiect care prevede ca…

- Cantaretul britanic Sting a facut un apel la solidaritate si donatii cu poporul ucrainean pe pagina sa de Instagram, in felul sau original. Apoi a cantat melodia Russians, scrisa in 1985, in perioada Razboiului Rece. Artistul a transmis un mesaj pe instagram, condamnand razboiul Rusiei din Ucraina și…

- „Rareori am cantat aceasta melodie in multii ani de cand a fost scrisa, pentru ca nu m-am gandit niciodata ca va mai fi relevanta. Dar, in lumina deciziei sangeroase si ingrozitor de gresite a unui om de a invada un vecin pasnic, neamenintator, cantecul este, din nou, o pledoarie pentru umanitatea noastra…

- Unii oameni sunt nerabdatori sa iasa din Rusia, deoarece a existat un zvon persistent ca guvernul președintelui Vladimir Putin ar putea introduce in curand legea marțiala pentru a face fața demonstrațiilor impotriva invaziei Ucrainei, potrivit BBC. ”At Vaalimaa, Finland\"s border crossing with Russia…

- Civilii din Berdyansk i-au pus pe goana pe ocupanții ruși care se adunasera in fața sediului consiliului orașanesc: „Русские – пошли на х*й”. Mii de civili s-au adunat de dimineața in fața consiliului local, unde rușii au ocupat sediul. Protestatarii au intonat imnul Ucrainei și au scandat „Berdyansk…

- Președintele Comisiei de Aparare din Camera Deputaților, Pavel Popescu, a convocat joi, la ora 16.00, o ședința, organizata in contextul conflictului din Ucraina. „Acum fix o luna estimam invazia Ucrainei. Asta pentru ca Putin și Rusia au abandonat de ani buni conceptul de diplomație. Pacat ca noi…