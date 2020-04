Stiri pe aceeasi tema

- Stimulente de risc pentru cadrele medicale vor fi acordate din luna mai Foto: Arhiva RRA. Stimulentele de risc destinate cadrelor medicale care trateaza bolnavii de COVID-19 vor fi acordate începând cu luna mai, a declarat la Radio România Actualitati ministrul fondurilor…

- De la inceputul pandemiei de coronavirus si pana in data de 21 aprilie 2020, un numar de 36 cadre medicale au fost declarate pozitiv cu Covid-19, iar 4 dintre acestea sunt deja vindecate si externate, a informat marți, 21 aprilie, conducerea Direcției de Sanatate Publica Mureș. Potrivit sursei citate,…

- Astazi, va prezentam bataiea de joc la adresa medicilor și celorlalte cadre medicale care sunt in prima linie a luptei cu COVID-19, in unitațile medicale din municipiul Targoviște. E inadmisibil ce se intampla! Personalul medical care are nevoie de repausulul intre ture sau garzi, in vederea prevenirii…

- Inca cinci cadre medicale din Argeș infectate cu virusul COVID-19. ”Numarul cadrelor medicale din Argeș infectate cu virusul COVID-19 continua sa creasca. La cele 3 asistente medicale din Campulung, se adauga astazi inca 5 cadre medicale din același municipiu. Este vorba despre 3 asistente medicale…

- Senatorii au votat, miercuri, proiectul PSD care prevede acordarea pensiei de urmas rudelor cadrelor medicale decedate din cauza COVID-19. Pensia pe care o vor primi de la stat este 75% din salariul pe care cadrul medical il avea in momentul decesului.

- Astfel, in perioada 6-7 aprilie 2020, Compania Unifarm SA a achiziționat și a adus in țara mai multe transporturi de echipamente medicale și produse dezifectante, dupa cum urmeaza: – 2 245 000 maști FFP2 și ochelari de protecție – 20 000 viziere – 300 000 combinezoane, din care 200 000 combinezoane…

- Unele cadre medicale din Ploiești au ajuns sa fie disprețuite de vecini din cauza faptului ca intra in contact cu pacienți cu COVID-19. Pe scara unui bloc din municipiu a fost lipit, de exemplu, un afiș prin care femeia de serviciu este avertizata sa faca „o dezinfecție serioasa”.Vezi și:…

- Guvernul bulgar va creste salariile personalului medical care trateaza pacientii bolnavi de Covid-19, a anuntat duminica prim-ministrul Boyko Borissov. Marirea este de 1.000 de leva (aproximativ 2.500 de lei). Bulgaria a inregistrat peste 40 de cazuri de infectare si doua decese, scrie Reuters. Tara…