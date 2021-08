Stimulente pentru angajaţii care se vacinează anti-COVID Combinatul Liberty Galati a decis sa ofere stimulente angajatilor care merg sa se vaccineze impotriva noului coronavirus. Salariatii care se vor vaccina pentru prima data sau care fac rapelul vor primi vouchere in valoare de 100 de lei. Incepand din luna mai, Combinatul Liberty Galati a oferit deja celor care au ales sa se vaccineze transport organizat pana la un centru de vaccinare din oras, precum si asistenta de specialitate. „Tichetele cadou se vor acorda atat salariatilor care se vaccineaza cu a doua doza, cu doza unica, dar si celor care isi vor prelungi imunitatea cu a treia doza, atunci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

puterea.ro

