Mai multe state si metropole din SUA au adoptat masuri prin care spera sa stimuleze campania de vaccinare. Astfel, bugetarii din Maryland pot primi cate 100 de dolari in plus la salariu daca se vaccineaza in timp ce in Detroit se ofera carduri in valoare de 50 de dolari. Larry Hogan, guvernatorul statului Maryland a anuntat luni ca angajatii din sectorul public vor primi cate 100 de dolari daca se vaccineaza, informeaza New York Times . In Detroit, se ofera carduri prepaid in valoare de 5o de dolari oricui convinge un localnic sa se vaccineze. Nu exista limita privind numarul celor care vor putea…