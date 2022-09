Stiri pe aceeasi tema

- La funeraliile de stat ale reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, vor asista aproximativ 500 de demnitari din intreaga lume, dar nu au fost trimise invitatii liderilor Rusiei, Belarusului sau Myanmarului, in timp ce Iranul va fi reprezentat doar la nivel de ambasador, au declarat surse de la Palatul…

- Președintele american Joe Biden a decis pentru inca un an - pana la 14 septembrie 2023 - sa extinda restricțiile comerciale care se aplica pentru Cuba, conform serviciul de presa al Casei Albe.

- Dupa 18 luni de negocieri si o noapte-maraton de dezbateri, Senatul SUA a adoptat duminica marele plan al presedintelui Joe Biden privind clima si sanatatea, o victorie semnificativa la mai putin de o suta de zile de la alegerile cruciale la jumatate de mandat, informeaza AFP.

Presedintele american Joe Biden anunta ca l-ar putea suna pe omologul sau chinez Xi Jinping saptamana aceasta, insa asteapta o confirmare, relateaza AFP.

Pentru șoferii care prefera citadinile și care privesc mașina ca un mijloc confortabil de a te deplasa din punctul A in punctul B, o idee extrem de buna este sa treaca la autoturismele electrice.

- Slovacia nu este degeaba numita „Detroit-ul Europei”, fiindca o țara de nici șase milioane de locuitori are o producție anuala de un milion de mașini. Ei bine, producția va crește și mai mult, fiindca Volvo a anunțat ca va construi o uzina care va ajunge sa construiasca 250.000 de mașini electrice/an.

- Presedintele american Joe Biden a declarat, marti, la Madrid ca Spania gazduieste un summit al NATO „cu adevarat istoric”, intr-un moment cheie al Aliantei, in contextul invaziei ruse in Ucraina. El a confirmat ca SUA vor trimite inca doua distrugatoare la baza navala spaniola de la Rota, pe langa cele…

- Președintele american Joe Biden le-a cerut șefilor Departamentului de Stat și Pentagonului sa ”incetineasca” retorica despre sprijinirea Ucrainei, pentru a nu da naștere la așteptari nerealiste și pentru a nu provoca Rusia.