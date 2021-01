Stiri pe aceeasi tema

- Inscrierea a avut loc astazi, odata cu vaccinarea inspectorului șef al IJJ Harghita, col. Iamandi Dan, la centrul de vaccinare din cadrul Spitalului Județean de Urgența Miercurea Ciuc. Dupa vaccinarea sa, inspectorul șef al IJJ Harghita a declarat ca: „aceasta este un gest de responsabilitate, pentru…

- Acestea au fost donate astazi de catre Serviciul Județean de Ambulanța Harghita, pentru a fi folosite la transportul pacienților intre diversele clinici de pe raza municipiului Miercurea Ciuc, a explicat pentru RTM purtatorul de cuvant al Spitalului, Kiss Edit: Serviciul Județean de Ambulanța Harghita…

- Secția de pneumologie a Spitalului Județean de Urgența din Miercurea Ciuc va beneficia de un nou aparat pentru imagistica medicala, de ultima generație, care a fost achiziționat prin fonduri de la Ministerul Sanatații și Consiliul Județean Harghita. Valoarea aparatului este de peste 1 milion de lei,…

- TUI, unul dintre cei mai mari operatori de turism din lume, a obtinut un pachet de ajutor financiar, in valoare de 1,8 mld. euro. Grupul renunța la 8.000 de angajați Grupul TUI, unul dintre cei mai mari operatori de turism din lume, a anuntat miercuri ca a obtinut inca un pachet de ajutor financiar,…

- Medicul care a suferit arsuri pe 80% din suprafața corpului in incendiul de la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este Catalin Denciu, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a deputatului Emanuel Ungureanu. Medicul, care era de garda la momentul tragediei, are arsuri pe 80% din suprafața…

- Sinistrul impletit cu tragicul la porțile Spitalului Județean de Urgențe din Craiova. Zeci de dricuri așteapta sa-și ridice morții de la morga. Aceste imagini sfașietoare sunt poate oglinda cea mai fidela a situației critice cu care se confrunta Romania in lupta teribila cu pandemia de COVID-19. Bania…

- 66 dintre ei s-au imbolnavit in ultimele doua saptamani, arata datele furnizate, AGERPRES, de catre medicul epidemiolog al unitatii, dr. Sergiu Singeorzan. In legatura cu modul in care angajatii SJU s-au infectat in spital, acesta considera ca este vorba de folosirea necorespunzatoare a echipamentului…

- 180 de angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta Miercurea Ciuc s-au infectat cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei. Mai mult de o treime dintre ei, 66, s-au imbolnavit in ultimele doua saptamani, scrie Agerpres. Personalul medical este epuizat și resemnat la ideea ca se vor imbolnavi cu toții,…