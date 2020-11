Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana prezinta joi strategia UE privind energia din surse regenerabile offshore, potrivit careia CE iși propune sa ajunga in 2050 la o capacitate eoliana de 300 GW. „Strategia propune sporirea capacitații eoliene offshore a Europei de la nivelul actual de 12 GW la un nivel de cel…

- Cea mai mare provocare in 2020, din punct de vedere al Finantelor, a fost convingerea investitorilor straini, a agentiilor de rating si a Comisiei Europene ca Romania are un Guvern responsabil, a afirmat, luni, ministrul Finantelor Publice, Florin Citu, care a adaugat ca se asteapta ca si Standard&Poor's…

- Prin care echipamentele firmei chineze nu pot fi utilizate pentru retelele de telecomunicatii 5G Compania Huawei a contestat la Comisia Europeana semnarea de catre Romania si Polonia a unor memorandumuri cu Statele Unite prin care echipamentele firmei chineze nu pot fi utilizate pentru retelele de telecomunicatii…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest funcționeaza ca Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2021-2027 in Regiunea Vest și a elaborat prima versiune a programului, care a fost transmisa Comisiei Europene. Regiunea Vest are șansa de a elabora și negocia direct…

- Comisia Europeana a publicat astazi, 24 septembrie, un nou plan de acțiune ambițios, menit sa impulsioneze, in urmatorii ani, uniunea piețelor de capital (UPC) ale Uniunii Europene. In prezent, prioritatea absoluta a UE este asigurarea faptului ca Europa se redreseaza in urma crizei economice fara precedent…

- Agentia europeana pentru controlul raspandirii bolilor recomanda testarea pe scara larga in locul restrictiilor sanitare, intr-un moment in care noul coronavirus face ravagii in tarile din vestul si nordul Europei. Spania, Franta, Olanda sau Belgia se confrunta cu o crestere a numarului zilnic de infectari,…

- Romania are nevoie de sprijin pentru a putea trece de la productia de energie electrica pe baza de carbune la cea din surse regenerabile, precum gazele naturale, a declarat ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Virgil Popescu. "In sectorul energetic vorbim…

- "Energia eoliana, atat onshore, cat si offshore, reprezinta unul din fundamentele pe care Europa si statele sale membre vor implementa Green Deal-ul (Pactul Ecologic European), oferind societatii un viitor neutru din punct de vedere al emisiilor de carbon. In aceste momente, in care procesul de tranzitie…