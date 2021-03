Stimularea recrutărilor. Armata Elveției cumpără lenjerie de damă Elveția autorizeaza femeile din cadrul armatei sa poarte pentru prima data lenjerie de dama, in incercarea de a stimula recrutarea, relateaza presa locala. In cadrul sistemului actual, uniforma standard pentru militari include doar lenjerie de corp pentru barbați. Potrivit noilor reguli, de fapt un test care incepe luna viitoare, vor fi oferite doua seturi diferite […] The post Stimularea recrutarilor. Armata Elveției cumpara lenjerie de dama first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

