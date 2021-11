PSD propune mai multe masuri economice care vizeaza sustinerea firmelor romanesti, a celor din mediul rural, a companiilor infiintate de studenti sau de femei, potrivit unui document consultat de News.ro, potrivit news.ro.Formatiunea sustine acordarea de granturi si garantii, care pot ajunge pana la 100%, pentru companiile din anumite domenii, si are in vedere un pachet de stimulare a productiei interne si a lanturilor de aprovizionare ”Fabricat in Romania”. Social-democratii vorbesc, insa, si despre sustinerea inventiilor, despre digitalizare si comert online, dar si despre organizarea unui concurs…