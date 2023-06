Stiri pe aceeasi tema

- EURO 2023 U21. Elveția – Franța 1-4, Italia – Norvegia 0-1. Cele doua partide au contat pentru ultima etapa a grupelor Campionatului European U21 organizat de Romania și Georgia. Cele doua meciuri au incheiat faza grupelor de la EURO U21. In celelalte meciuri de astazi, Anglia a invins Germania cu scorul…

- Anglia U21 și Israel U21 au avansat din grupa C a Europeanului de tineret. In grupa D am avut parte de dramatism. Franța U21 a incheiat cu victorii pe linie, iar Elveția U21 a fost mai buna intr-un clasament in trei in fața italienilor și a norvegienilor. Sferturile de finala de la EURO 2023: Georgia…

- Miercuri au loc ultimele partide din faza grupelor la EURO 2023. Partidele din urna C incep la ora 19:00, iar cele din urna D sunt programate la Cluj-Napoca, incepand cu 21:45. Georgia U21 și Portugalia U21 s-au calificat din grupa A. Din grupa B au avansat in „sferturi” Spania U21 și Ucraina U21. Reprezentativa…

- Astazi se joaca 4 partide de la Campionatul European de tineret: Anglia - Israel, Cehia - Germania și Elveția - Italia de la 19:00, plus Norvegia - Franța de la 21:45. Ultimele doua meciuri, cele din grupa D, se disputa la Cluj. Spania și Ucraina sunt echipele deja calificate in sferturile de finalaCu…

- Campionatul European U21 debuteaza astazi cu meciurile din grupele A și B. Belgia U21 - Olanda U21, Georgia U21 - Portugalia U21 și Ucraina U21 - Croația U21 au inceput la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro. Romania U21 - Spania U21, debutul „tricolorilor” la EURO 2023, este programat astazi, de la ora…

- Timp de 7 zile, Caffe Festival EUROPAfest așteapta iubitorii de jazz la jam sessions cu artiști consacrați și talente ale noului val din Italia, Franța, Spania, Germania, Israel, Polonia, SUA, Olanda, Slovenia, Japonia, Ucraina, Australia, Belgia, Bulgari

- A avut loc tragerea la sorți pentru turneul de fotbal pe plaja din cadrul Jocurilor Europene de la Cracovia-Malopolska, care vor avea loc in perioada 21 iunie – 2 iulie. Selecționata antrenata de Ruslan Pernai va face parte din grupa B alaturi de Elveția, Italia și Ucraina. In grupa A vor juca Polonia,…