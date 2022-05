Stiri pe aceeasi tema

- Baraj pentru Europa. Finala de Conference League se joaca intr-o singura manșa, vineri, 27 mai, de la ora 20:30. Duelul are loc pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, astfel ca oltenii pornesc cu un ușor avantaj.

- Barajul de vineri, cu FC Botoșani, nu e doar despre calificarea in Conference League, ci și despre viitorul lui Reghe pe banca Universitații Craiova. CS Universitatea Craiova și FC Botoșani joaca vineri, 27 mai, de la ora 20:30, intr-o singura manșa, barajul pentru participarea in Conference League.…

- Universitatea Craiova s-a impus categoric, scor 4-1, vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața Farului Constanța. La finalul intalnirii, jucatorii Universitații Craiova, Ștefan Baiaram și Bogdan Vatajelu, s-au aratat bucuroși pentru succesul cu „marinarii“. Ei considera ca aceasta victorie…

- Universitatea Craiova s-a impus categoric, scor 4-1, vineri seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“, in fața Farului Constanța. La finalul jocului, antrenorul Științei, Laurențiu Reghecampf, s-a declarat foarte mulțumit de evoluție și considera ca victoria aceasta aduce un plus de moral. A fost bucuros…

- In cazul in care Sepsi OSK Sfantu Gheorghe, castigatoarea play-out-ului, va cuceri Cupa Romaniei, barajul pentru un loc in Europa Conference League se va disputa intre ocupanta locului 3 din play-off, Universitatea Craiova, si FC Botosani, echipa clasata pe locul 2 din play-out, barajul preliminar nemaiavand…

- Al doilea meci de baraj pentru calificarea in UEFA Conference League se va disputa vineri, 27 mai, cu incepere de la ora 20.30, pe stadionul Ion Oblemenco, anunta LPF. Universitatea Craiova se va infrunta cu castigatoarea play-out-ului editiei 2021-2022 Partida va fi transmisa in direct de PRIMA Sport,…