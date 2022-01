Știm cu adevărat de ce avem liber pe 24 ianuarie? Unirea Principatelor Române din 1859 sau „Unirea Mică” Pe 24 ianuarie romanii au zi libera…In fiecare an intreb, de curiozitate, diverși oameni, daca știu ce sarbatorim pe 24 ianuarie, iar unii dintre aceștia recunosc ca nu știu exact ce. Ziua libera fiind pentru ei o…sarbatoare in sine ori „Unirea Mica” și cam atat. Nu ne dam acum deștepți, nu toți ne-am nascut cu „Unire-n cuget și simțiri”, dar nu strica sa „recapitulam”. Unirea Principatelor Romane de la 24 ianuarie 1859 sau ”Unirea Mica” este considerata a fi primul pas important pe calea infaptuirii statului național unitar roman. Unirea Principatelor fiind un deziderat formulat inca din timpul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 17 decembrie 2021, la sediul Guvernului, Adrian - Ioan Veștea președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din Romania (UNCJR) - președinte al CJ Brașov, impreuna cu Emil - Radu Moldovan, prim-vicepreședinte UNCJR - președinte al CJ Bistrița-Nasaud, Marius Oprescu secretar general UNCJR…

- În cadrul unui document gândit sa îmbunatațeasca legaturile feroviare europene, Comisia Europeana menționeaza și necesitatea ca pâna în 2040 sa fie gata o legatura feroviara ”de mare viteza” între București și Budapesta. Între cele doua capitale…

- Ministerul Sanatatii anunta, joi, ca un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 a fost confirmat in Romania. Este vorba despre un barbat de 56 de ani din Brasov, sotul femeii confirmata cu aceeasi tulpina. „Un nou caz cu varianta OMICRON a virusului SARS-CoV-2 a fost confirmat in Romania.…

- Klaus Iohannis susține ca procesul de revizuire a legilor justiției trebuie finalizat, iar SIIJ desființata. Klaus Iohannis spune ca așteptarile romanilor de a avea un sistem de justiție modern, independent și funcțional sunt la fel de actuale și legitime. Pandemia și schimbarile din mediul politic…

- România este absenta din dezbaterile intelectuale europene sau din spațiul transatlatic, deși avem oameni care sunt capabili, buni analiști, buni gânditori, a declarat Alina Inayeh, Senior Fellow & Director al biroului din Bucuresti al German Marshall Fund, într-o conferința organizata…

- Cutremur in Romania, miercuri dimineața. Seismul a fost resimțit in mai multe orașe. In ziua de 24 noiembrie 2021, la ora 05:03:34, s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 132km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: 60km…

- In premiera in Romania, STIRIPESURSE.RO publica declarația olografa a fostului vicepreședinte (1978-1988) al Consiliului Orașenesc al localitații Campia Turzii in care vorbește despre marturia unui fost colonel de Securitate, Vasile Pop, care a vrut sa il impuște pe actualul Mitropolit al Clujului,…

- Cea mai noua sinagoga construita in Europa si una dintre cele mai mari din Europa de Est va fi inaugurata vineri, la Sighetu Marmatiei. La eveniment vor fi prezenti rabini din New York, Paris, Londra si Frankfurt. Sute de evrei hasidici au venit, joi, special de la New York cu un avion Boeing 787 Dreamliner.