- DJ-ul David Guetta, care a concertat sambata seara la prestigiosul Chateau de Chambord in fata a peste 30.000 de persoane, si-a exprimat surprinderea ca nu a fost invitat la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 26 iulie.

- Participarea Romaniei la Jocurile Olimpice de vara din 2024 de la Paris este pusa in pericol din cauza lipsei finanțarii. Un proiect de OUG explica de ce suntem in aceasta postura și la ce soluție apeleaza Guvernul pentru a rezolva aceasta problema. Loteria Romana va aloca o cota de maxim 30% din incasarile…

- Președinte al Comitetului de organizare a Jocurilor Olimpice de la Paris, Tony Estanguet, anunța eforturi majore pentru a asigura securitatea la intrecerea ce va avea loc in capitala Franței. „Este cel mai mare eveniment pe care Franța il organizeaza și vrem sa aratam ce este mai bun”. Estanguet a avut…

- Franta va muta ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris pe un stadion doar daca va exista un risc major de securitate, deoarece acest lucru ar insemna renuntarea la parada pe Sena si limitarea ceremoniei la discursuri, a anuntat ministrul francez al Sporturilor, Amelie Oudea-Castera,…

- Președintele francez Emmanuel Macron a declarat ca va depune eforturi pentru a obține o incetare a focului in timpul viitoarelor Jocuri Olimpice de vara de la Paris, ceea ce este in concordanța cu obiectivul de lunga durata al Jocurilor de a promova pacea prin sport. Despre aceasta informeaza RBC-Ucraina…

- Campionatul National de Inot pentru Seniori, Tineret si Juniori, un test important pentru inotatorii romani inaintea Jocurilor Olimpice de la Paris 2024, este transmis intre 17 si 21 aprilie, de TVR Sport, potrivit news.ro

- Campionii olimpici Armand Duplantis (prajina) si Karsten Warholm (400 m garduri) planuiesc sa se antreneze in ziua de debut a Jocurilor Olimpice de la Paris si nu vor participa la ceremonia de deschidere de pe Sena din 26 iulie, in timp ce alti sportivi de top ar putea face acelasi lucru, transmite…