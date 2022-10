Ştim cine va întreţine gazonul de pe „Oblemenco” până în 2026 Stim cine va intretine gazonul de pe „Oblemenco” pana in 2026. Nici nu era greu de anticipat, avand in vedere ca la megalicitatia lansata in luna iulie s-a prezentat o singura firma . Oferta Sports Fields SRL, societatea din Bucuresti care a montat gazonul hibrid al stadionului de fotbal din Craiova in octombrie 2021 si l-a schimbat luna trecuta, a fost selectata drept castigatoare in data de 30 septembrie . Asta dupa ce a stat in analiza incepand din 25 august (ofertele s-au deschis pe 24 august, la ora 15.00). Cel mai probabil, contractul cu Sports Fields SRL va fi semnat saptamana viitoare,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

