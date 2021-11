Stiri pe aceeasi tema

- Institutului National de Statistica a publicat marti, 10 noiembrie, un raport care arata caenergia electrica, gazele naturale, combustibilii si uleiul comestibil s-au scumpit cel mai mult in ultimul an.Potrivit INS, octombrie este prima luna in care nu s-a inregistrat nicio ieftinire…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 7,9% in luna octombrie 2021, de la 6,3% in septembrie, in conditiile in care marfurile nealimentare s-au scumpit cu 11,39%, marfurile alimentare cu 5,25%, iar serviciile cu 3,96%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul National de Statistica (INS).

- Energia electrica, gazele naturale si uleiul s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, potrivit datelor Institutului National de Statistica (INS). In intervalul august 2020 – august 2021, preturile la energie electrica au urcat cu 24,65%, la gaze naturale cu 20,55%, la uleiul comestibil cu 21,27% Doar…

- TOPUL scumpirilor din ultimul an: energia, gazul și uleiul pe primele locuri. Cartofii au suferit cele mai semnificative scaderi Energia, gazul și uleiul, in topul scumpirilor in ultimul an. Cartofii au suferit cele mai semnificative scaderi In ultimul an, energia electrica, uleiul comestibil și gazele…

- ”Da, sigur ca simt scumpiri. Exista scumpiri destul de mari la energia electrica, la combustibili, la gaze, la materiale de constructii. E o tendinta generala in toata Europa si in lume, de crestere a preturilor, pentru ca atunci cand ai o crestere economica puternica si cererea agregata are un ritm…