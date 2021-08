Stilul vestimentar al lui Lady Gaga. Cum s-a schimbat

Stiri pe aceeasi tema

- Justiția americana se apropie incet dar sigur de afacerile fostului lider de la Casa Alba, care denunța o „vanatoare de vrajitoare”. Trump Organization, compania fostului președinte, și directorul sau financiar, Allen Weisselberg, au pledat joi, 1 iunie, in fața unui tribunal din Manhattan (New York)…

- Lisa Banes, actrița cunoscuta pentru rolurile din „Gone Girl” și „Cocktail”, s-ar afla in stare critica, dupa ce a fost victima unui accident. Aceasta a fost lovita de un scuter, in timp ce traversa o strada din New York, SUA. Lisa Banes, in varsta de 65 de ani, a ajuns in stare grava la spitalul Mount…

- Salonul International Auto de la New York se va desfasura in luna august cu o zi rezervata mass-media, pe 19 august, si zece zile pentru marele public, intre 20 si 29 august, au confirmat miercuri organizatorii, citati de EFE. Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a declarat ca salonul auto,…

- Un evreu a fost atacat de un grup de barbati in Times Square in contextul unor demonstratii care au avut loc in Manhattan, New York, joi, si al unor inclestari intre manifestanti pro-palestinieni si pro-israelieni, soldate cu mai multe arestari. Politia americana ancheteaza incidentul ca infractiune…

- Joey si-ar fi deschis un magazin de sandvisuri, Monica s-ar fi luat la intrecere cu alte mame la vanzarile de produse gatite organizate in scop caritabil la scoala, iar Rachel ar fi infiintat propria linie vestimentara. Asta isi imagineaza vedetele din ”Friends” ca ar fi facut personajele lor la 17…

- Procuratura din New York a anuntat ca a deschis o ancheta penala asupra Trump Organization, pe langa cea civila aflata in derulare, informeaza News.ro , care preia NBC News. Trump Organization a fost informata ca investigatia nu mai are doar natura civila, a transmis Fabien Levy, purtator de cuvant…