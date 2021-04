Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 17 apr - Sputnik. © AP Photo / Adrian DennisViața prințului Philip in imagini 16Ducele de Edinburgh nu și-a dorit mult „hype” in jurul inmormantarii sale, iar pandemia de coronavirus a facut posibila indeplinirea dorinței sale: doar 30 de rude apropiate ale decedatului erau prezente la…

- Funeraliile printului Philip, sotul Reginei Elisabeta a II-a, se vor desfasura astazi dupa amiaza la Castelul Windsor, intr-o ceremonie restransa din cauza pandemiei. Va fi organizata o asa numita inmormantare verde, deloc surprinzatoare in conditiile in care printul Philip s-a implicat in decursul…

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, a incetat din viata, insa spiritul sau va supravietui, au dat asigurari luni conducatorii satelor din Vanuatu care il considera pe ducele de Edinburgh un zeu, precizand insa ca nu stiu daca descendentii acestuia vor face la randul lor…

- O ninsoare de primavara a cazut luni peste Castelul Windsor, unde regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii se afla in doliu dupa imensul gol lasat de decesul printului Philip, sotul sau timp de 73 de ani, relateaza Reuters. Printul Philip, duce de Edinburgh, care i-a fost alaturi de-a…

- Prințul Philip, soțul reginei Elisabeta a II-a, va fi inmormantat cel mai probabil sambata viitoare, dupa opt zile de doliu național. Ducele de Edinburgh a murit vineri, la varsta de 99 de ani.

- Printul Philip, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii, care a incetat din viata vineri, la varsta de 99 de ani, era cunoscut pentru glumele sale riscante, uneori de-a dreptul ofensatoare, prin care a atins - sau a depasit - pragul, cu aluzii rasiste, sexiste si lipsite de sensibilitate.…

- Presedintele Klaus Iohannis reactioneaza la decesul printului Philip, Duce de Edinburh, sotul reginei Elisabeta a II-a a Marii Britanii. "Am aflat cu mare tristețe despre decesul Alteței Sale Regale, Prințul Filip, Duce de Edinburgh. Romana este alaturi de Familia Regala și poporul britanic…

- Printul Philip, Duce de Edinburgh, sotul Reginei Elisabeta a II-a, a incetat din viata la varsta de 99 ani. Anuntul a fost facut in urma cu putin timp de catre Palatul Buckingham. Alaturi de el pana in ultima clipa a stat Regina Elisabeta a II-a, cu care a fost casatorit timp de 73 de ani.