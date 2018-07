Haideti sa vedem care sunt cele mai noi trenduri care au la baza stilul mult iubitei printese: 1. Buline 2. Sacoul revine in forta 3. Ochelarii cu rame albe 4. Rochiile cu volane, cu un umar gol 5. Cizme statement rosii 6. Rochii cu umerii goi 7. Adidasii cu talpa inalta 8. Maneci supradimensionale 9. Pantalonii scurti mulati 10. Pantofii cu toc albi 11. Mommy jeans The post Stilul Printesei Diana, din nou la moda. De la buline la mommy jeans, iata 11 exemple! appeared first on ADPM .