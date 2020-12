Stilul industrial - cum sa il integrezi in amenajarea livingului Unul dintre stilurile de amenajari interioare contemporane la mare cautare este stilul industrial, un stil brut, cu aspect nefinisat, care pune in evidenta particularitatile spatiului si se bazeaza pe elemente naturale, precum lemn, fier sau otel.



Stilul industrial iti permite sa lasi la vedere tevi si conducte, sa pastrezi peretii nefinisati, sa expui elemente structurale, sa pui in evidenta stalpi intr-o maniera extrem de chic, sa combini obiecte industriale, inedite, cu lucruri contemporane, inovatoare. Lemnul, fierul si caramida sunt elementele care se imbina cel mai bine in stilul… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

