Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, ca cresterea produsului intern brut anuntat la rectificarea bugetara adoptata de catre Guvern nu este solida pentru ca se bazeaza pe cresterea preturilor, el...

- Premierul Viorica Dancila a anuntat joi ca rectificarea bugetara de la jumatatea acestui an este una pozitiva, in conditiile in care au existat incasari suplimentare de 6 miliarde de lei la bugetul statului, dupa primele sapte luni, iar Produsul Intern Brut (PIB) din acest an este asteptat sa atinga…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, si cel al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, au plecat joi de la sediul Guvernului, dupa aproximativ doua ore de discutii cu premierul Viorica Dancila. Potrivit unor surse guvernamentale, presedintii celor doua Camere au discutat, la Palatul…

- Negocieri pentru rectificarea bugetara. Liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu, au discutat informal cu ministrul Finanțelor și cu vicepremierii despre cum vor fi imparțiți banii in luna august. Din acest motiv, ședința de Guvern a inceput cu intarziere. Proiectul privind…

- Rectificarea bugetara pregatita de Guvern tulbura din nou apele in Coalitia PSD-ALDE. Potrivit unor surse politice, oamenii lui Tariceanu au o serie de nemultumiri cu privire la masurile pregatite de PSD sau cu privire la efectele unor masuri deja implementate.Liderii ALDE realizeaza in aceste…

- Liberalii solicita Guvernului sa pregateasca atent rectificarea bugetara, a declarat joi presedintele PNL, Ludovic Orban. "Solicitam Guvernului sa pregateasca cu mare atentie rectificarea bugetara, sa reaseze bugetul pe datele reale din economie si sa corecteze toate deficitele structurale care afecteaza…

- Șeful județului e convins ca primariile și Consiliul Județean vor primi banii necesari de la Ministerul de Finanțe pentru asigurarea funcționarii, plata cofinanțarilor la proiecte și a imprumuturilor. Primarii din toata tara asteapta rectificarea bugetara ca pe painea calda.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, sambata, la Toplița, in județul Harghita, ca liberalii au adresat Guvernului solicitarea ca la rectificarea bugetara sa compenseze pierderile suferite de bugetele locale in urma revoluției fiscale.“Noi solicitam ca acest Guvern sa iși respecte programul…