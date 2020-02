Stiri pe aceeasi tema

- Preparatele ce vor fi servite la evenimentele ocazionate de gala premiilor Oscar din acest an vor fi aproape in intregime vegetariene, au anuntat luni reprezentantii Academiei de film americane (AMPAS), confirmand astfel o tendinta remarcata deja in timpul celorlalte evenimente majore organizate…

- Thriller-ul sud-coreean "Parasite" a fost castigatorul neasteptat al galei premiilor Sindicatului Actorilor americani (SAG), eveniment desfasurat duminica seara la Los Angeles, in timp ce Joaquin Phoenix si Renee Zellweger au castigat premiile pentru actorie si si-au cimentat statutul de favoriti…

- Gala premiilor Oscar nu va avea nici anul acesta o gazda, a confirmat Karey Burke, sefa a ABC Entertainment, citata de Variety, potrivit news.ro.Nominalizarile pentru cea de-a 92-a editie a galei de decernare a premiilor Oscar vor fi anuntate pe 13 ianuarie 2020. Ceremonia va avea loc pe 9…

- Cea de-a 77-a ediție a premiilor Globurile de Aur, acordate de Asociatia Presei Straine de la Hollywood (HFPA), și-a desemnat caștigatorii duminica noapte, la Los Angeles. Globurile de Aur sunt considerate cel mai bun indicator pentru premiile Oscar, care vor fi decernate anul acesta, la 10 februarie.…

- Lungmetrajul ''1917'', dedicat Primului Razboi Mondial, pelicula ''Once Upon a Time... in Hollywood'', cu o actiune plasata in anii 1960 la Los Angeles, serialul de comedie ''Fleabag'', serialul dramatic ''Succession'' si miniseria TV ''Chernobyl'' au…

- Adelina Pestritu (32 de ani) a fost prezenta la gala E! People’s Choice Awards 2019, care a avut loc la Los Angeles, pentru a-i fi inmanat premiul pentru „Cel mai bun influencer din Romania“. Vedeta de televiziune s-a pozat cu vedete precum Kim Kardashian (39 de ani) si Pink (40 de ani).