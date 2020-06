Știința, între stand-by și stand-bani Echipa de volei feminin a Științei Bacau se afla in faza work in progress. La drept vorbind, mai mult work decat progress. „Intr-adevar, facem toate eforurile pentru a configura un lot de jucatoare și pentru a-i putea da inainte. Și, chiar daca pana in acest moment progresele sunt departe de ceea ce ne dorim, nu […] Articolul Știința, intre stand-by și stand-bani apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

