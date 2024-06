Știința Bacău și-a aflat programul, dar nu-și cunoaște viitorul Reveniți in A1 dupa șapte ani de pauza, studenții vor incepe sezonul in octombrie, pe terenul campioanei Corona Brașov. De vazut și cu ce lot o vor face, in condițiile in care, pentru moment, nu au decat șapte jucatori și nu au realizat niciun transfer notabil Saptamana aceasta a fost stabilit programul ediției 2024-2025 a […] Articolul Știința Bacau și-a aflat programul, dar nu-și cunoaște viitorul apare prima data in Deșteptarea Bacau - Liderul presei bacauane! . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

