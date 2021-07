Ştiinţa a câştigat şi Supercupa României! Mirko Pigliacelli, erou pentru olteni Universitatea Craiova s-a impus cu scorul de 4-2 in fata campioanei CFR Cluj, intr-o partida sustinuta sambata seara, pe Arena Natinala, si a cucerit Supercupa Romaniei. A fost 0-0 in timpul regulamentar si 4-2 dupa executarea loviturlor de departajare. Stiinta a transformat 4 lovituri de la 11 metri, prin Gustavo, Gaman, Cicaldau si Markovic.La randul lor, ardelenii au marcat prin Rodriguez si Costache si au ratat prin Paun si Omrani. Mirko Pigliacelli a aparat ambele suturi ale ceferistilor si a fost desemnat cel mai bun jucator de pe teren. CFR Cluj: Arlauskis – Manea, Bouhenna, Graovac, Camora… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

