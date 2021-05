Știi și câștigi sănătate: Terapii florale de mai Liliacul (Syringa vulgaris) a inflorit deja insa ceea ce poate nu știai este ca, pe langa mirosul și aspectul placut al acestuia, te poți bucura de inflorirea liliacului și in scop terapeutic, folosindu-i florile pe post de leac pentru o mulțime de afecțiuni. Poți beneficia de proprietațile terapeutice ale florilor de liliac folosindu-le sub forma […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Tuturor ni s-a intamplat cel puțin o data sa ne trezim „ințepeniți”. Se spune ca o zi buna se cunoaste de dimineata. Zicala este adevarata si se poate aplica inclusiv cand vorbim despre articulatiile noastre. Cauzele pot fi diverse, de la poziția in care dormim sau forma saltelei, pana la diverse afecțiuni,…

- Sangele este purtatorul vieții din organism. Circuland prin arborele circulator, alimenteaza fiecare celula vie din organism cu substanțele nutritive necesare fiecareia. Sangele are și rolul de a curața deșeurile, transporta substanțele inutile, bioxidul de carbon, care rezulta din arderea substanțelor…

- Aproape 90% dintre oamenii planetei sunt dreptaci. Acum 200.000 de ani, stangacii erau priviți cu suspiciune, teama si antipatie și deveneau adesea victime ale discriminarilor si persecutiilor. Azi, marea majoritate a oamenilor nu mai vede astfel lucrurile, iar opozitia dreptaci-stangaci este tot mai…

- Frumusetea unei maini este data de degete. In urma cu sute de milioane de ani, cand animalele cu patru picioare au iesit din mare si au inceput sa evolueze pe uscat, picioarele lor aveau cate 8 degete. Curand insa, cele mai multe specii au ramas cu 5 degete, numar considerat ideal. Avem 10 degete și…

- Fiecare dintre noi și-a intrebat mama, cu siguranța, cum s-a comportat „in burtica” și cum era cand era bebeluș. Viața intrauterina este un adevarat miracol, la fel cum este și omulețul care se naște. Daca are norocul sa creasca in condiții prielnice, copilașul va deveni un adult sanatos, responsabil…

- E primavara, iar vremea din ce in ce mai prietenoasa ne indeamna la mișcare, ne da energie și ne stimuleaza dorința de a renunța la sedentarism, chiar și in condițiile in care trebuie sa respectam normele sanitare impuse de pandemie. Așa cum se știe, sportul ne schimba viața, ne da energie, frumusețe…

- Un proverb sanscrit spune ca „Respirația este viața și daca respiri corect vei avea viața lunga pe pamant”. * Pe vremuri, yoghinii credeau ca avem un numar limitat de respirații in viața, iar atunci cand acesta se termina, se incheia și viața. * Respirația este singurul sistem autonom al organismului…

- Avand un istoric de peste 5.000 de ani, Medicina Tradiționala Chineza (MTC) este de fapt o terapie alternativa care poate fi eficienta mai ales pe prevenție, dar in cazuri grave, anumite „tratamente” provenite din China pot face mai mult rau decat bine. Medicina Tradiționala Chineza (MTC) este prin…