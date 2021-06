Știi și câștigi sănătate: Profesii riscante Asigurarea pentru accidente de munca și boli profesionale reprezinta o asigurare de persoane, face parte din sistemul de asigurari sociale, este garantata de stat și cuprinde raporturi specifice prin care se asigura protecția sociala a salariaților impotriva diminuarii sau pierderii capacitații de munca și decesului acestora ca urmare a accidentelor de munca și a bolilor […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

Sursa articol si foto: sanatateabuzoiana.ro

Stiri pe aceeasi tema

