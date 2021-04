Știi și câștigi sănătate: Glanda tiroidă Glanda tiroida (glandula thyroidea) aparține de sistemul endocrin și este o glanda situata la nivelul gatului, in partea din fața, sub marul lui Adam. Este cea mai mare glanda endocrina din corpul uman, are forma unui fluture și este localizata la baza gatului, avand o culoare roz-galbuie. Tiroida are o lungime de aproximativ 5 cm […] Citeste articolul mai departe pe sanatateabuzoiana.ro…

