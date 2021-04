Stiri pe aceeasi tema

- In ziua de azi, oamenii se gandesc din ce in ce mai mult la sanatatea dentara, iar asta face ca speciliștii in afecțiuni gingivale sa devina tot mai “populari”. Boala parodontala sau, popular – paradontoza, afecteaza aproximativ 80% dintre persoanele din intreaga lume. Parodontoza este o boala inflamatorie…

- Președintele Comisiei de Sanatate a Camei Deputaților, Nelu Tataru, a declarat, marți seara, la B1 TV, ca nu toate persoanele fac forme ușoare de bola, iar prin vaccinare se scade numarul cazurilor grave, presiunea pe ATI din spitale și numarul de decese. „Nu toți facem forme de boala ușoare.…

- Multitudinea de vitamine și minerale pe care le conținute morcovul, il plaseaza pe primele locuri in topul celor mai sanatoase și mai gustoase vegetale, cu proprietați curative multiple și bine definite. Beneficiile sale pentru sanatate sunt numeroase, in special datorita continutului bogat de carotenoide,…

- Iubim ciocolata și suntem parca mai fericiți in clipa in care o avem in fața ochilor! Probabil ca nu exista pe lumea asta cineva care sa nu adore ciocolata, a carei denumire in latina ne spune ca este „hrana zeilor”. Povestea ciocolatei incepe cu mult inainte de Hristos, odata cu apariția arborelui…

- Un proverb sanscrit spune ca „Respirația este viața și daca respiri corect vei avea viața lunga pe pamant”. * Pe vremuri, yoghinii credeau ca avem un numar limitat de respirații in viața, iar atunci cand acesta se termina, se incheia și viața. * Respirația este singurul sistem autonom al organismului…

- Mulți dintre noi stam picior peste picior pe scaun, la birou, la o intalnire sau acasa, dar puțini conștientizam ca aceasta obișnuința ne poate afecta starea de sanatate. Sa stam picior peste picior a devenit un gest obișnuit pentru mulți dintre noi. Fie ca ne așezam pe scaun, la birou,la o intalnire…

- Mulți dintre noi stam picior peste picior pe scaun, la birou, la o intalnire sau acasa, dar puțini conștientizam ca aceasta obișnuința ne poate afecta starea de sanatate. Sa stam picior peste picior a devenit un gest obișnuit pentru mulți dintre noi. Fie ca ne așezam pe scaun, la birou,la o intalnire…

- Sistemul nervos este locul de unde pornesc și unde sunt primite influxurile nervoase, este „centrul de comanda” care controleaza acțiunile și senzațiile fiecarei parți din organism, coordoneaza gandirea, emoțiile și memoria. Sistemul nervos poate fi comparat cu o retea complexa de nervi si celule…