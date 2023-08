Știi limba germană și iubești actoria? Te poți specializa la UVT Facultatea de Muzica și Teatru din cadrul Universitații de Vest (UVT), specializarea Artele spectacolului – Actorie in limba germana a mai are disponibil un loc finanțat de la bugetul de stat, la admiterea din toamna. Cei interesați se pot inscrie pana in data de 4 septembrie, urmand ca in perioada 6 – 7 septembrie sa ... The post Știi limba germana și iubești actoria? Te poți specializa la UVT appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

