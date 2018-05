Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul de mesagerie WhatsApp, deținut de compania Facebook, a decis sa ridice varsta minima a utilizatorilor sai din Europa de la 13 ani la 16 ani, pentru a se conforma astfel la noile norme de confidentialitate in ceea ce priveste datele private, care vor intra in vigoare luna viitoare.

- WhatsApp va cere utilizatorilor europeni sa confirme ca au cel putin varsta de 16 ani atunci cand acestora li se va cere sa accepte noile conditii de utilizare si noile politici de confidentialitate furnizate de divizia WhatsApp Ireland Ltd in saptamanile urmatoare. Deocamdata, nu este clar…

- Facebook a cerut de la mai multe spitale mari din Statele Unite sa impartaseasca date ale pacientilor, precum boli si prescriptii pentru un proiect de cercetare. Compania intentiona sa potriveasca datele colectate cu datele utilizatorilor pentru a sugera spitalelor anumiti pacienti care ar putea…

- Compania dorea sa coreleze datele cu propriile informatii despre utilizatori pentru a ajuta spitalele sa determine care pacienti au nevoie de un tratament medical special. Desi luna trecuta Facebook se afla in discutii cu mai multe organizatii de sanatate precum Facultatea de Medicina Stanford…

- In luna martie, un scandal imens a pornit de la faptul ca rețeaua de socializare Facebook a oferit contextul propice firmei Cambridge Analytica de a se folosi de datele private ale utilizatorilor, un nou plan al companiei conduse de Mark Zuckerberg iese la iveala. Conform unor date obținute de presa…

- Datele a zeci de milioane de utilizatori de Facebook au fost colectate fara acordul lor si folosite in timpul campaniei electorale din SUA, dar si in campania pro-BREXIT. Acestea au fost stranse si prelucrate de o companie numita Cambridge Analytics. Pentru a nu ajunge in aceasta situatie, utilizatorii…

- WhatsApp a anuntat ca renunta la decizia de impartasi datele utilizatorilor sai din Europa cu compania-mama, Facebook, cel putin deocamdata. Din cauza legislatiei GDPR (General Data Protection Regulation), Facebook renunta temporar sa acceseze datele personale ale utilizatorilor WhatsApp din…